Kursbeben bei Molecular!

Molecular weist am 21.08.2023, 11:55 Uhr einen Kurs von 5.14 CHF an der Börse SIX Swiss Ex auf. Das Unternehmen wird unter "Biotechnologie" geführt.

In einem komplexen Analyseprozess haben Analysten unseres Hauses Molecular auf Basis von insgesamt 7 Bewertungskriterien eingeschätzt. Sämtliche Einzelkriterien führen zu einer Einstufung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus errechnet sich in der abschließenden Gesamtbetrachtung eine generelle Einstufung der Aktie.

1. Fundamental: Molecular ist im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Biotechnologie) aus unserer Sicht unterbewertet. Die Aktie wird mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 1,43 gehandelt, so dass sich ein Abstand von 98 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 61,71 ergibt. Daraus resultiert auf fundamentaler Basis eine "Buy"-Empfehlung.

2. Branchenvergleich Aktienkurs: Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -13,38 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Gesundheitspflege") liegt Molecular damit 15,51 Prozent unter dem Durchschnitt (2,14 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Biotechnologie" beträgt 4,09 Prozent. Molecular liegt aktuell 17,47 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund der Unterperformance bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem "Sell".

3. Dividende: Mit einer Dividendenrendite von 0 Prozent liegt Molecular 2,16 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. Die Branche "Biotechnologie" besitzt eine durchschnittliche Dividendenrendite von 2,16. Die Aktie ist daher aus heutiger Sicht im Vergleich eher ein unrentables Investment und erhält von der Redaktion eine "Sell"-Bewertung.

Kaufen, halten oder verkaufen – Ihre Molecular-Analyse vom 21.08. liefert die Antwort:

Wie wird sich Molecular jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Molecular-Analyse.

Molecular: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...