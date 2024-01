Kursbeben bei MicroStrategy!

Derzeit gibt es interessante Entwicklungen bei Microstrategy zu verzeichnen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt derzeit bei 27, was bedeutet, dass die Börse 27,45 Euro für jeden Euro Gewinn des Unternehmens zahlt. Im Vergleich zu anderen Werten in der Branche ist dies eine Unterbewertung von 49 Prozent. Insbesondere im Bereich "Software" liegt der durchschnittliche Wert momentan bei 54, was die Unterbewertung von Microstrategy weiter unterstreicht.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich, dass die Aktivität im Netz bezüglich Microstrategy nur schwach ist. Dies deutet auf eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität hin und führt zu einer Einstufung als "Schlecht". Auch die Rate der Stimmungsänderung zeigt eine negative Veränderung, was die Einschätzung als "Schlecht"-Wert bestätigt.

In Bezug auf die Dividende liegt Microstrategy mit einer Dividendenrendite von 0 Prozent 2,2 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. Die Branche "Software" besitzt eine durchschnittliche Dividendenrendite von 2 Prozent, was die Aktie zu einem eher unrentablen Investment macht und von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung erhält.

Bei der technischen Analyse ist zu beachten, dass der gleitende Durchschnittskurs der Microstrategy derzeit bei 396,05 USD liegt, während die Aktie selbst einen Kurs von 486,6 USD erreicht hat. Dies führt zu einer positiven Bewertung. Auf der anderen Seite zeigt der GD50 für die vergangenen 50 Tage derzeit einen Stand von 549,99 USD, was die Aktie aus dieser Sicht als "Schlecht" einstuft. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamtnote von "Neutral" für Microstrategy.