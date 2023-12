Kursbeben bei Maoyan Entertainment!

Die Maoyan Entertainment-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 9,02 HKD verzeichnet. Der aktuelle Schlusskurs liegt mit 8,33 HKD um -7,65 Prozent darunter, was aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet wird. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (9,28 HKD) übertrifft den aktuellen Schlusskurs um -10,24 Prozent, was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält die Maoyan Entertainment-Aktie daher aus charttechnischer Sicht eine "Schlecht"-Bewertung.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Maoyan Entertainment mit 0 Prozent 5,13 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 5 Prozent in der Branche "Internet & Katalog Einzelhandel". Daher wird die Aktie im Vergleich als unrentables Investment eingestuft und erhält von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung.

Im Hinblick auf das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) gilt die Aktie von Maoyan Entertainment als unterbewertet, da das KGV von 24,5 insgesamt 74 Prozent niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 94,69 im Segment "Internet & Katalog Einzelhandel". Aus fundamentalen Gründen wird die Aktie daher als "Gut" eingestuft.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt, dass die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung bei Maoyan Entertainment als durchschnittlich bzw. neutral eingestuft werden. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung aus dieser Analyse.