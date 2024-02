Kursbeben bei Manchester United!

Die Stimmungslage unter Anlegern in den sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend negativ. Positive Themen dominierten an sechs Tagen, während an acht Tagen die negative Kommunikation überwog. In Bezug auf das Unternehmen Manchester United war die Diskussion ebenfalls überwiegend negativ. Aufgrund dieser Entwicklung bewertet die Redaktion die Aktie als "Schlecht" und das Anleger-Sentiment insgesamt als "Schlecht".

In der technischen Analyse liegt der gleitende Durchschnittskurs der Manchester United-Aktie bei 20,29 USD, während der aktuelle Kurs bei 15,51 USD liegt. Dies führt zu einer Distanz zum GD200 von -23,56 Prozent, was ebenfalls zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Der GD50 der vergangenen 50 Tage liegt bei 19,75 USD, was einen Abstand von -21,47 Prozent zur Aktie bedeutet und somit ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt eine zunehmend positive Stimmungslage der Anleger in den letzten 30 Tagen, was zu einer Bewertung als "Gut" führt. Auch die Intensität der Diskussionen deutet darauf hin, dass die Aktie mehr Beachtung erfährt als üblich, was zu einem weiteren "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält die Manchester United-Aktie also ein "Gut"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Manchester United-Aktie beträgt aktuell 95, was darauf hinweist, dass das Wertpapier überkauft ist und somit mit einem "Schlecht"-Rating bewertet wird. Der RSI der letzten 25 Handelstage liegt bei 66,23, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, und daher als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs somit erneut ein "Schlecht"-Rating für die Manchester United-Aktie.