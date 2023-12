Kursbeben bei Malibu Boats!

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Indikator für die Bewertung einer Aktie. In Bezug auf die Aktie von Malibu Boats wurden zuletzt hauptsächlich negative Meinungen in den sozialen Medien geäußert. Auch der Meinungsmarkt hat sich in den letzten Tagen vor allem mit den negativen Aspekten rund um Malibu Boats beschäftigt. Aufgrund dieser Entwicklungen wird insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung für die Analyse des Anleger-Sentiments vergeben.

In Bezug auf die Dividende steht das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs bei Malibu Boats derzeit bei 0. Dies führt zu einer negativen Differenz von -15,45 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt ähnlicher Unternehmen in der Branche "Freizeitausrüstung & Produkte". Unsere Analysten bewerten die Dividendenpolitik von Malibu Boats daher als "Schlecht".

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein weiterer wichtiger Indikator, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Der RSI für Malibu Boats liegt bei 33,97, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25 beträgt 28,59, was eine Einstufung als "Gut" für den Zeitraum von 25 Tagen ergibt. Insgesamt führt dieses Gesamtbild zu einem Rating von "Gut".

Veränderungen in der Stimmungslage und der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien können wichtige Hinweise auf das aktuelle Bild einer Aktie liefern. In den letzten vier Wochen wurde eine Verschlechterung des Stimmungsbildes in Bezug auf Malibu Boats festgestellt, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Auch die Kommunikationsfrequenz über das Unternehmen hat leicht abgenommen. Zusammenfassend erhält Malibu Boats daher insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung auf dieser Stufe.