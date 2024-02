Kursbeben bei MGP Ingredients!

Weitere Suchergebnisse zu "Enterprise Financial":

Die technische Analyse der Mgp Ingredients-Aktie zeigt, dass die 200-Tage-Linie aktuell bei 101,03 USD verläuft. Dies bedeutet, dass der Aktienkurs mit 77,81 USD einen Abstand von -22,98 Prozent aufgebaut hat, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage bei 91,04 USD, was einer Differenz von -14,53 Prozent entspricht und ebenfalls zu einem "Schlecht"-Signal führt. Insgesamt ergibt sich also ein "Schlecht"-Befund auf Basis beider Zeiträume.

Die Dividendenrendite der Mgp Ingredients-Aktie beträgt 0,52 Prozent, was 12,88 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Getränke, 13,4) liegt. Aufgrund dessen erhält die Dividendenpolitik eine "Schlecht"-Bewertung. Bei der Dividendenrendite wird die Dividende mit dem aktuellen Aktienkurs in Zusammenhang gesetzt.

In den sozialen Medien wurde Mgp Ingredients in den vergangenen zwei Wochen überwiegend positiv bewertet. Auch die Themen rund um den Wert waren größtenteils positiv. Aufgrund dessen wird die Anleger-Stimmung als "Gut" eingestuft.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Mgp Ingredients liegt bei 67,52, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Auch der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, führt zu einer "Neutral"-Einschätzung. Insgesamt ergibt sich also eine Gesamteinschätzung von "Neutral" auf diesem Niveau.