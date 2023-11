Kursbeben bei MGM China!

Die Aktie von Mgm China weist eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was 5,83 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. In der Branche "Hotels Restaurants und Freizeit" beträgt die durchschnittliche Dividendenrendite 5 Prozent. Aus diesem Grund wird die Aktie im Vergleich als unrentables Investment betrachtet und erhält eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnitt von 9,69 HKD für den Schlusskurs der Mgm China-Aktie. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 8,59 HKD, was einem Unterschied von -11,35 Prozent entspricht. Daher wird die Aktie aus charttechnischer Sicht ebenfalls als "Schlecht" bewertet. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt weisen mit Werten von 9,82 HKD bzw. 9,69 HKD einen negativen Unterschied zum letzten Schlusskurs auf, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

Im Hinblick auf das Sentiment und den Buzz rund um die Aktie wurde eine Analyse der Stimmung und Diskussionsintensität unter Investoren und Nutzern im Internet durchgeführt. Dabei zeigte sich, dass die Beitragsanzahl eine mittlere Aktivität aufwies und die Rate der Stimmungsänderung kaum Schwankungen aufwies. Aufgrund dieser Ergebnisse wird die Aktie von Mgm China in Bezug auf das langfristige Stimmungsbild als "Neutral" eingestuft.

In der fundamentalen Analyse wird die Aktie von Mgm China als unterbewertet betrachtet, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit 18,5 insgesamt 43 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Segment "Hotels Restaurants und Freizeit" ist, der bei 32,24 liegt. Aufgrund dieser Bewertung erhält die Aktie aus fundamentaler Sicht die Einstufung "Gut".