Kursbeben bei Luzhou City Commercial Bank!

Der Aktienkurs der Luzhou Bank hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -31,65 Prozent erzielt, was im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Handelsbanken"-Branche eine Underperformance von -16,84 Prozent bedeutet. Auch im Vergleich zum Durchschnitt des "Finanzen"-Sektors, der eine mittlere Rendite von -14,33 Prozent aufwies, lag die Luzhou Bank um 17,32 Prozent darunter. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die Dividendenrendite weist die Luzhou Bank mit 3,48 Prozent einen niedrigeren Wert auf als der Branchendurchschnitt von 7,32 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie führt.

Verglichen mit dem Branchen-Durchschnitt (Handelsbanken) erscheint die Luzhou Bank aus fundamentaler Sicht unterbewertet, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit 6,19 einen Abstand von 18 Prozent zum Branchen-KGV von 7,6 aufweist. Daher resultiert auf fundamentaler Basis eine "Gut"-Empfehlung.

Gemäß der technischen Analyse wird der aktuelle Kurs der Luzhou Bank von 1,82 HKD als "Schlecht"-Signal bewertet, da er sich mit -30 Prozent deutlich unter dem GD200 (2,6 HKD) befindet. Auch im Vergleich zum GD50, der bei 2,27 HKD liegt, ergibt sich ein Abstand von -19,82 Prozent, was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Signal führt.

Zusammenfassend wird der Aktienkurs der Luzhou Bank sowohl auf technischer als auch fundamentaler Basis als "Schlecht" bewertet.