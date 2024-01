Kursbeben bei Lucid Group!

Die technische Analyse deutet darauf hin, dass die Lucid-Aktie derzeit nicht gut positioniert ist. Mit einem Kurs von 3,41 USD liegt sie 19,76 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage (GD50). Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Schlecht". Auch in Bezug auf den gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Tage (GD200) fällt die Bewertung mit einer Distanz von -43,07 Prozent negativ aus. Somit wird die Aktie aus charttechnischer Sicht insgesamt als "Schlecht" eingestuft.

Das Anleger-Sentiment, das auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien basiert, zeigt hingegen ein positives Bild. In den letzten zwei Wochen wurde vor allem positiv über Lucid diskutiert, mit sechs Tagen positiver Kommunikation und fünf Tagen negativer. Auch aktuell dominieren die positiven Themen in den Diskussionen, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) deutet jedoch darauf hin, dass die Lucid-Aktie derzeit überkauft ist, was zu einer negativen Bewertung führt. Der RSI der letzten 7 Tage liegt bei 97, was auf eine überkaufte Situation hinweist. Der RSI der letzten 25 Tage hingegen zeigt eine neutralere Position an, wodurch die Gesamtbewertung der RSIs auf "Schlecht" fällt.

Die Einschätzung der Analysten zeigt eine gemischte Bewertung. In den letzten 12 Monaten wurde die Aktie 2 Mal als "Gut", 5 Mal als "Neutral" und kein Mal als "Schlecht" bewertet, was langfristig zu einer neutralen Einschätzung führt. Die Analysten erwarten jedoch eine Entwicklung von 163,93 Prozent und prognostizieren ein mittleres Kursziel von 9 USD, was zu einer insgesamt positiven Bewertung durch institutionelle Analysten führt.