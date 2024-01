Kursbeben bei Lenzing!

Der Aktienkurs von Lenzing hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -40,48 Prozent erzielt, was im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Sektor "Materialien" eine Unterperformance von 45,74 Prozent darstellt. Die durchschnittliche jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Chemikalien" beträgt 5,26 Prozent, und Lenzing liegt aktuell 45,74 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" eingestuft.

Die Stimmungslage oder die Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien haben sich bei Lenzing in den letzten vier Wochen nicht wesentlich verändert, weshalb die Aktie in diesem Bereich als "Neutral" bewertet wird. Allerdings wurde eine Zunahme in der Kommunikationsfrequenz registriert, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" auf dieser Stufe führt.

In Bezug auf die technische Analyse wird die Lenzing derzeit als "Schlecht" eingestuft, da der gleitende Durchschnittskurs (GD200) in Höhe von 45,59 EUR verläuft, während der Kurs der Aktie bei 34,65 EUR liegt, was einer Unterperformance von -24 Prozent entspricht. Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 35,96 EUR führt zu einer Abweichung von -3,64 Prozent, was insgesamt zu einer Bewertung als "Neutral" führt.

Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs bei Lenzing beträgt derzeit 0, was einer negativen Differenz von -3,59 Prozent zum Branchendurchschnitt entspricht. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält Lenzing eine Bewertung als "Schlecht" von den Analysten.