Kursbeben bei LTS!

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Lts Inc bei 2746 JPY liegt, was einer Entfernung von -15,02 Prozent vom GD200 (3231,44 JPY) entspricht. Dies wird als "Schlecht"-Signal bewertet. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 3361,92 JPY, was einem Abstand von -18,32 Prozent entspricht und ebenfalls als "Schlecht"-Signal eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich daher bei Betrachtung des Durchschnitts aus 50 und 200 Tagen eine "Schlecht"-Bewertung des Aktienkurses der Lts Inc.

Das Sentiment und der Buzz rund um die Aktie wurden ebenfalls analysiert. Dabei zeigte sich eine mittlere Aktivität bei der Anzahl der Beiträge und Diskussionen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung wurde als kaum verändert eingestuft, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating für das langfristige Stimmungsbild der Lts Inc-Aktie führt.

Der Relative Strength Index (RSI) bewegt sich bei 96,03, was als überkauft gilt und daher eine Bewertung als "Schlecht" nach sich zieht. Der RSI25 liegt bei 60, was als neutral eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich daher eine Einstufung als "Schlecht" für diese Kategorie.

Das Anleger-Sentiment zeigt weder besonders positive noch negative Ausschläge und auch der Meinungsmarkt beschäftigte sich weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um Lts Inc. Dies führt insgesamt zu einer Bewertung als "Neutral" bei der Analyse der Anleger-Stimmung.