Kursbeben bei King's Flair!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, das es ermöglicht einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für King's Flair wird der RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis betrachtet. Der 7-Tage-RSI beträgt aktuell 100 Punkte, was darauf hindeutet, dass die Aktie momentan überkauft ist und somit als "Schlecht" eingestuft wird. Auch der 25-Tage-RSI zeigt einen überkauften Wert (95,65), wodurch das Wertpapier ebenfalls mit "Schlecht" bewertet wird.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen bei King's Flair keine wesentliche Veränderung festgestellt werden. Daher wird dieses Kriterium mit "Neutral" bewertet. Auch die Stärke der Diskussion zeigt keine signifikanten Unterschiede, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Beim Branchenvergleich des Aktienkurses wird deutlich, dass die Aktie von King's Flair im vergangenen Jahr eine Rendite von -24,98 Prozent erzielt hat. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Zyklische Konsumgüter") liegt die Aktie damit 22,52 Prozent unter dem Durchschnitt. Auch im Vergleich zur mittleren jährlichen Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Haushalts-Gebrauchsgüter" (6,29 Prozent) zeigt sich eine Unterperformance von 31,27 Prozent. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.

In der technischen Analyse wird deutlich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der King's Flair-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) eine Abweichung von -30,43 Prozent aufweist, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Ebenso liegt der letzte Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt des letzten 50 Handelstages (GD50) um 28,36 Prozent, wodurch die Aktie auch hier ein "Schlecht"-Rating erhält. Insgesamt wird das Unternehmen damit in der einfachen Charttechnik mit einem "Schlecht"-Rating bewertet.