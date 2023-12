Kursbeben bei Jinzhou Jixiang Moly!

Weitere Suchergebnisse zu "Volkswagen AG Vz":

Der Aktienkurs von Jinzhou Yongshan Lithium verzeichnete im vergangenen Jahr eine Rendite von -23,7 Prozent, was im Vergleich zu anderen Aktien im Sektor "Materialien" 15,48 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Im Branchenvergleich für Wertpapiere aus dem Bereich "Metalle und Bergbau" ergibt sich eine mittlere jährliche Rendite von -8,22 Prozent, wobei Jinzhou Yongshan Lithium aktuell 15,48 Prozent darunter liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Jinzhou Yongshan Lithium-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 11,5 CNH liegt, während der letzte Schlusskurs bei 10,44 CNH liegt, was einem Unterschied von -9,22 Prozent entspricht. Basierend auf dieser Betrachtung wird die Aktie ebenfalls als "Schlecht" eingestuft. Bei Verwendung des gleitenden Durchschnitts der letzten 50 Handelstage (10,59 CNH) liegt der letzte Schlusskurs nah am gleitenden Durchschnitt (-1,42 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Jinzhou Yongshan Lithium-Aktie in der einfachen Charttechnik somit ein "Neutral"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Jinzhou Yongshan Lithium-Aktie mit einem Wert von 73,49 überkauft ist, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Bei Ausweitung der relativen Bewegung auf 25 Tage ergibt sich ein RSI25-Wert von 49, was darauf hinweist, dass der Titel weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird, und somit zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt resultiert daraus für den RSI eine Einstufung als "Schlecht".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich, dass in den letzten Wochen eine deutliche Veränderung des Stimmungsbildes hin zum Negativen festgestellt wurde. Dies spiegelt sich auch in einer abnehmenden Aufmerksamkeit über das Unternehmen wider. Insgesamt wird Jinzhou Yongshan Lithium daher in Bezug auf das Sentiment und den Buzz mit "Schlecht" bewertet.

Kaufen, halten oder verkaufen – Ihre Jinzhou Jixiang Moly-Analyse vom 19.12. liefert die Antwort:

Wie wird sich Jinzhou Jixiang Moly jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Jinzhou Jixiang Moly-Analyse.

Jinzhou Jixiang Moly: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...