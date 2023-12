Kursbeben bei Jiangsu Transimage!

Weitere Suchergebnisse zu "SL Green Realty":

Die Aktie von Jiangsu Transimage bietet derzeit eine Dividendenrendite von 0,2 %, was 0,82 Prozentpunkte niedriger ist als der Branchendurchschnitt für Elektronische Geräte und Komponenten. Dies führt zu einer neutralen Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens.

In den letzten 12 Monaten erzielte Jiangsu Transimage eine Performance von -57,89 Prozent, was im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der Branche einen Rückgang um 77,01 Prozent bedeutet. Auch im Vergleich zum "Informationstechnologie"-Sektor liegt die Rendite des Unternehmens um 71,39 Prozent unter dem Durchschnitt. Aufgrund dieser Unterperformance erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Jiangsu Transimage liegt aktuell bei 67, was im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der Branche als neutral eingestuft wird.

Die technische Analyse zeigt, dass die Jiangsu Transimage-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, sowohl auf einem Zeitraum von 7 Tagen (RSI von 43,41) als auch auf einem Zeitraum von 25 Tagen (RSI25 von 58). Dadurch erhält die Aktie insgesamt eine neutrale Einstufung im Relative Strength Index (RSI).

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale Bewertung für die Aktie von Jiangsu Transimage in Bezug auf Dividendenrendite, Performance im Vergleich zur Branche und zum Informationstechnologie-Sektor, Kurs-Gewinn-Verhältnis und Relative Strength Index.