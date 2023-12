Kursbeben bei Jiangsu Shuangxing Color Plastic New Materials!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu bestimmen, ob ein bestimmtes Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Hierzu werden die Auf- und Abwärtsbewegungen über einen bestimmten Zeitraum in Relation gesetzt. Dieser Indikator aus der technischen Analyse wird häufig im Finanzmarkt eingesetzt. Im Falle von Jiangsu Shuangxing Color Plastic New Materials wird der RSI auf kurzfristiger Basis für die letzten 7 Tage sowie auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 90,32 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Aktie überkauft ist, und daher ein "Schlecht"-Rating erhält. Auch der RSI25 zeigt mit einem Wert von 73,06, dass die Aktie überkauft ist, und somit erhält sie erneut ein "Schlecht"-Rating. Insgesamt wird Jiangsu Shuangxing Color Plastic New Materials daher in diesem Punkt unserer Analyse als "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf die Dividende schüttet Jiangsu Shuangxing Color Plastic New Materials auf Basis der aktuellen Kurse eine Dividendenrendite von 2,28 % aus, was 0,35 Prozentpunkte mehr ist als der Branchendurchschnitt von 1,92 %. Dies führt zu einer Einstufung als "Neutral".

Der Aktienkurs von Jiangsu Shuangxing Color Plastic New Materials verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Performance von -41,15 %. Im Vergleich dazu fielen ähnliche Aktien aus der "Behälter & Verpackung"-Branche im Durchschnitt um -8,3 %, was bedeutet, dass Jiangsu Shuangxing Color Plastic New Materials im Branchenvergleich um -32,84 % unterperformt hat. Der "Materialien"-Sektor hatte eine durchschnittliche Rendite von -8,3 % im letzten Jahr, und Jiangsu Shuangxing Color Plastic New Materials lag 32,84 % darunter. Sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt die Unterperformance zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Diskussionen in den sozialen Medien deuten darauf hin, dass die Einschätzungen und Stimmungen rund um Jiangsu Shuangxing Color Plastic New Materials überwiegend positiv sind. Dies führt zu der Einschätzung, dass das Unternehmen als "Gut" eingestuft werden kann. Insgesamt betrachtet ist die Aktie von Jiangsu Shuangxing Color Plastic New Materials bezogen auf die Anlegerstimmung als "Gut" angemessen bewertet.