Kursbeben bei Japan Food!

Der Aktienkurs von Japan Foods hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -19,6 Prozent erzielt, was 13,14 Prozent unter dem Durchschnitt (-6,46 Prozent) für Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Hotels Restaurants und Freizeit" beträgt 0,61 Prozent, und Japan Foods liegt aktuell 20,21 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Japan Foods-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 0,38 SGD, während der letzte Schlusskurs bei 0,275 SGD liegt, was einer Abweichung von -27,63 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen (0,32 SGD) liegt über dem letzten Schlusskurs (-14,06 Prozent), was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Japan Foods-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.

Für Anleger, die in die Aktie von Japan Foods investieren, bietet sich eine Dividendenrendite in Höhe von 3,88 %, was einem Mehrertrag von 0,77 Prozentpunkten gegenüber dem Branchendurchschnitt entspricht. Aufgrund dieser leicht höheren Dividenden wird die Ausschüttungspolitik des Unternehmens als "Neutral" bewertet.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Japan Foods liegt bei 31, was im Vergleich zu einem KGV von 34,58 für Unternehmen aus der Branche "Hotels Restaurants und Freizeit" als unterdurchschnittlich betrachtet wird. Fundamentale Kriterien deuten darauf hin, dass Japan Foods unterbewertet ist und daher eine "Gut"-Bewertung auf dieser Ebene erhält.