Kursbeben bei Intel!

Weitere Suchergebnisse zu "Intel Corp.":

Die Analyse von Sentiment und Buzz bei Intel ergibt eine mittlere Diskussionsintensität und eine negative Stimmungsveränderung, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt. Die technische Analyse zeigt jedoch eine positive Entwicklung, da der Aktienkurs einen Abstand von +12,39 Prozent zur 200-Tage-Linie hat, was zu einer Einstufung von "Gut" führt. Im Vergleich zum Durchschnitt des Sektors "Informationstechnologie" liegt die Rendite von Intel um 421,69 Prozent unter dem Durchschnitt, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt. Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs ergibt eine negative Differenz von -1,02 Prozent zum Branchendurchschnitt, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führt.