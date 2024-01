Kursbeben bei Innovative and Support!

Der Aktienkurs von Innovative And Support verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Performance von -9,02 Prozent. Im Vergleich dazu stiegen ähnliche Aktien aus der "Luft- und Raumfahrt und Verteidigung"-Branche im Durchschnitt um 2304,99 Prozent, was bedeutet, dass Innovative And Support im Branchenvergleich eine Underperformance von -2314,01 Prozent aufweist. Der "Industrie"-Sektor verzeichnete eine durchschnittliche Rendite von 1383,83 Prozent im letzten Jahr, wobei Innovative And Support um 1392,85 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Diese Unterperformance führte zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf Sentiment und Buzz wurde festgestellt, dass das Internet Stimmungen verstärken oder sogar verändern kann. Die Diskussionsintensität und die Stimmungsänderung in den sozialen Medien lassen neue Einschätzungen für Aktien entstehen. Bei Innovative And Support wurde eine unterdurchschnittliche Aktivität in Bezug auf die Diskussionen gemessen, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führte. Die Rate der Stimmungsänderung war ebenfalls negativ, was zu einem insgesamt "Schlecht"-Stimmungsbild führt.

In Bezug auf die Dividende weist Innovative And Support derzeit eine Dividendenrendite von 0 % aus, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt ("Luft- und Raumfahrt und Verteidigung") von 16,95 %. Aufgrund dieser Differenz wird die ausgeschüttete Dividende ebenfalls als "Schlecht" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die Innovative And Support-Aktie beträgt aktuell 71, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier überkauft ist und somit ein "Schlecht"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage ergibt hingegen eine "Neutral"-Einstufung. Insgesamt liefert die Analyse der RSIs somit ein "Schlecht"-Rating für Innovative And Support.

Diese Bewertungen basieren auf den aktuellen Daten und Analysen und sollten als wichtige Informationen für potenzielle Investoren betrachtet werden.