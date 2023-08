Kursbeben bei Industrial, Commercial Bank of China!

Weitere Suchergebnisse zu "Bank of China":

Am 25.08.2023, 09:54 Uhr notiert die Aktie Industrial & Commercial Bank Of China an ihrem Heimatmarkt Hong Kong mit dem Kurs von 3.48 HKD. Das Unternehmen gehört zum Segment "Diversifizierte Banken".

Unsere Analysten haben Industrial & Commercial Bank Of China nach 7 Kriterien bewertet. Dabei definiert jedes Kriterium eine "Buy", "Hold" oder "Sell"-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung resultiert aus den Einzelergebnissen dieser Analyse.

1. Technische Analyse: Der Durchschnitt des Schlusskurses der Industrial & Commercial Bank Of China-Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt aktuell bei 4,02 HKD. Der letzte Schlusskurs (3,45 HKD) weicht somit -14,18 Prozent ab, was einer "Sell"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Schauen wir auf den Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen. Auch für diesen Wert (3,76 HKD) liegt der letzte Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt (-8,24 Prozent), somit erhält die Industrial & Commercial Bank Of China-Aktie auch für diesen ein "Sell"-Rating. Unterm Strich erhält erhält die Industrial & Commercial Bank Of China-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Sell"-Rating.

2. Dividende: Industrial & Commercial Bank Of China schüttet gegenüber dem Durchschnitt der Branche Handelsbanken auf Basis der aktuellen Kurse eine Dividendenrendite von 9,1 % und somit 2,08 Prozentpunkte mehr als die im Mittel üblichen 7,02 % aus. Der mögliche Mehrgewinn ist somit höher und führt zur Einstufung "Buy".

3. Fundamental: Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Industrial & Commercial Bank Of China liegt bei einem Wert von 3,17. Die Aktie liegt damit im Vergleich zu Werten aus der Branche "Handelsbanken" (KGV von 6,95) unter dem Durschschnitt (ca. 54 Prozent). Aus Sicht fundamentaler Kriterien ist Industrial & Commercial Bank Of China damit unterbewertet und erhält folglich eine "Buy"-Bewertung auf dieser Stufe.