Kursbeben bei IBU-tec advanced materials!

Die Aktie von Ibu-tec Advanced Materials bietet derzeit eine Dividendenrendite von 0,24 %, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Chemikalienindustrie einen geringeren Ertrag von 5,2 Prozentpunkten bedeutet. Daher fällt die Dividende des Unternehmens niedriger aus, was zu einer "Schlecht"-Bewertung der Ausschüttungspolitik führt.

Im Hinblick auf fundamentale Kriterien weist die Aktie ein aktuelles Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 40,96 auf, was unter dem Branchendurchschnitt von 95,88 liegt. Dadurch wird die Aktie als unterbewertet eingestuft und erhält eine "Gut"-Bewertung.

In den letzten 12 Monaten erzielte Ibu-tec Advanced Materials eine Performance von -67,63 Prozent, was im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der Chemikalienbranche eine Underperformance von -50,99 Prozent darstellt. Auch im Vergleich zum "Materialien"-Sektor liegt die Rendite deutlich unter dem Durchschnitt. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass die Aktie sowohl im längerfristigen 200-Tage-Durchschnitt (-50,25 Prozent Abweichung) als auch im kurzfristigen 50-Tage-Durchschnitt (-25,37 Prozent Abweichung) unter den gleitenden Durchschnitten liegt. Somit wird die Aktie auch auf dieser Basis mit einem "Schlecht"-Rating versehen.

Zusammenfassend erhält die Aktie von Ibu-tec Advanced Materials auf Basis der Dividenden, fundamentalen Kriterien und der technischen Analyse ein insgesamt "Schlecht"-Rating.