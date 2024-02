Kursbeben bei Huntington Exploration!

Die Angel Wing Metals-Aktie hat in den letzten Tagen einen gleitenden Durchschnittskurs von 0,18 CAD erreicht, während der aktuelle Kurs bei 0,11 CAD liegt. Dies bedeutet, dass die Aktie einen Abstand von -38,89 Prozent zum GD200 hat, was als "Schlecht" bewertet wird. Auch in Bezug auf den GD50 der letzten 50 Tage liegt die Aktie mit einem Abstand von -15,38 Prozent bei einer Bewertung von "Schlecht". Somit erhält die Aktie insgesamt die Gesamtnote "Schlecht".

In Bezug auf die Dividendenpolitik schüttet Angel Wing Metals derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt im Öl-, Gas- und Kraftstoffverbrauch, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt.

In den sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild oder der Kommunikationsfrequenz in Bezug auf Angel Wing Metals festgestellt werden. Daher wird die Aktie auf dieser Grundlage mit "Neutral" bewertet.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Aktie der Angel Wing Metals als Neutral-Titel eingestuft wird. Der RSI7 für sieben Tage weist einen Wert von 100 auf, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt. Der RSI25 für 25 Tage hat einen Wert von 80, was auch zu einer "Schlecht"-Einstufung für diesen Zeitraum führt. Insgesamt ergibt sich somit ein Gesamtranking von "Schlecht" auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.