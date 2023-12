Kursbeben bei Hung Fook Tong!

Der Relative Strength-Index zeigt, dass die Aktie von Hung Fook Tong als Neutral-Titel einzustufen ist. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und weist diesen Werten eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Hung Fook Tong-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 71,43, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt, sowie ein Wert für den RSI25 von 56,45, was eine "Neutral"-Einstufung für diesen Zeitraum bedeutet. Das Gesamtranking basierend auf dem Relative Strength-Index ergibt daher eine "Schlecht"-Bewertung.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Verbrauchsgüter") hat die Hung Fook Tong-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -23,85 Prozent erzielt, was 10,52 Prozent unter dem Durchschnitt (-13,33 Prozent) liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Getränke" beträgt -12,63 Prozent, und Hung Fook Tong liegt aktuell 11,22 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass trendfolgende Indikatoren darauf hindeuten, dass sich die Aktie von Hung Fook Tong derzeit in einem Abwärtstrend befindet. Der 200-Tages-Durchschnitt beträgt 0,27 HKD, was 29,63 Prozent unter dem letzten Schlusskurs (0,19 HKD) liegt. Auch der 50-Tage-Durchschnitt von 0,23 HKD liegt unter dem letzten Schlusskurs (-17,39 Prozent Abweichung), was zu einer "Schlecht"-Bewertung auf Basis trendfolgender Indikatoren führt.

Die Stimmung rund um die Hung Fook Tong-Aktie wird auch auf sozialen Plattformen als neutral bewertet. Kommentare und Befunde waren neutral, und die Nutzer haben in den vergangenen Tagen vor allem neutrale Themen aufgegriffen. Daher wird die Aktie hinsichtlich der Stimmung als "Neutral" eingestuft.