Kursbeben bei Hisense Electric!

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. Die Aktie von Hisense Visual stand zuletzt im Fokus der Diskussionen in den sozialen Medien, wobei vor allem positive Meinungen veröffentlicht wurden. Allerdings beschäftigte sich der Meinungsmarkt in den vergangenen Tagen insbesondere mit den negativen Themen rund um Hisense Visual, was eine "Neutral"-Bewertung auslöst. Weitergehende Studien zeigen, dass insbesondere "Schlecht"-Signale abgegeben wurden, was zu einem insgesamt "Schlecht" Signal führt. Zusammenfassend ergibt sich bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt die Bewertung "Neutral".

In den vergangenen 12 Monaten erzielte Hisense Visual eine Performance von 54,11 Prozent, was eine Outperformance von +49,43 Prozent im Branchenvergleich für Hisense Visual bedeutet. Der "Zyklische Konsumgüter"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 6,47 Prozent im letzten Jahr, wobei Hisense Visual 47,64 Prozent über diesem Durchschnittswert lag. Die Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses ist Hisense Visual derzeit als "Schlecht" eingestuft. Der GD200 des Wertes verläuft in Höhe von 21,85 CNH, womit der Kurs der Aktie (20,66 CNH) um -5,45 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Dies entspricht der Einstufung als "Schlecht". Der gleitende Durchschnittskurs (GD50) der vergangenen 50 Tage liegt bei 22,61 CNH, was einer Abweichung von -8,62 Prozent entspricht und die Aktie in diesem Zeitraum als "Schlecht"-Wert einstuft. Insgesamt entspricht dies dem Rating "Schlecht".

Bei der langfristigen Beobachtung der Kommunikation im Netz hat Hisense Visual eine erhöhte Diskussionsintensität gezeigt, was zu einer Einschätzung als "Gut" in diesem Faktor führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb hingegen unverändert, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Damit ist Hisense Visual insgesamt als "Gut"-Wert einzustufen.