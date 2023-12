Kursbeben bei Hemp for Health!

Die Sweet Poison Spirits Aktie wird derzeit an der 200-Tage-Linie (GD200) bei 0,04 CAD gehandelt. Dies führt zu einer Einstufung der Aktie als "Schlecht", da der Aktienkurs bei 0,005 CAD liegt, was einem Abstand von -87,5 Prozent entspricht. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) bei 0,02 CAD, was einer Differenz von -75 Prozent entspricht und ebenfalls zu einer Einstufung als "Schlecht" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für Sweet Poison Spirits liegt bei 100, was auf eine überkaufte Situation hinweist und zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Auch der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt mit einem Wert von 100 eine überkaufte Situation an, die ebenfalls als "Schlecht" eingestuft wird.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um die Aktie konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen festgestellt werden, weshalb die Aktie in dieser Kategorie als "Neutral" bewertet wird.

Die Analyse der Stimmung in den sozialen Medien zeigt, dass die Kommentare und Befunde neutral waren, und auch die Diskussionen zu Sweet Poison Spirits waren vor allem neutral. Daher wird die Aktie auch hinsichtlich der Stimmung als "Neutral" eingestuft.

Insgesamt ergibt sich somit für Sweet Poison Spirits eine eher negative Bewertung sowohl in Bezug auf die Kursentwicklung als auch auf das Sentiment und die Stimmung in den sozialen Medien.