Kursbeben bei Hefei Meiya Optoelectronic!

Die Anleger-Stimmung bei Hefei Meiya Optoelectronic ist in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien insgesamt besonders positiv. In den vergangenen beiden Wochen standen insbesondere positive Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was dazu führt, dass der Titel insgesamt die Einschätzung "Gut" erhält. Dies zeigt sich in den Äußerungen und Meinungen, die in dieser Zeit ausgewertet wurden, um einen weiteren Bewertungsfaktor für die Aktie zu gewinnen.

Auf Basis des Relative Strength-Index ist die Aktie der Hefei Meiya Optoelectronic ein Neutral-Titel. Der Relative Strength Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Hefei Meiya Optoelectronic-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 43,52, was eine "Neutral"-Empfehlung nach sich zieht, sowie ein Wert für den RSI25 von 26,79, der für diesen Zeitraum eine "Gut"-Einstufung bedingt. Daraus resultiert das Gesamtranking "Gut" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Hefei Meiya Optoelectronic erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -26,2 Prozent. Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Maschinen"-Branche ist dies eine Underperformance von -7,16 Prozent. Auch im Vergleich zum "Industrie"-Sektor liegt die Rendite mit -7,88 Prozent unter dem Durchschnittswert. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating im Branchenvergleich Aktienkurs.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung sowie der Diskussionsintensität ergibt ein trübes Bild: Während des vergangenen Monats trübte sich die Stimmungslage der Anleger zunehmend ein, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Auch die Intensität der Diskussionen aus dem letzten Monat zeigt, dass das Unternehmen weniger Beachtung erfährt und aus dem Fokus der Anleger gerückt ist, was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält die Hefei Meiya Optoelectronic-Aktie ein "Schlecht"-Rating.