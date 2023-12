Kursbeben bei Heartbeam!

Das Internet hat eine starke Wirkung auf die Stimmung und den Buzz rund um Aktien. Die Diskussionen in sozialen Medien und die Häufigkeit der Stimmungsänderungen können zu neuen Einschätzungen führen. Bei Heartbeam wurde eine unterdurchschnittliche Diskussionstätigkeit gemessen, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was zu einem insgesamt "Schlecht"-Ergebnis führt.

In der technischen Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Heartbeam-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 2,21 USD. Mit dem aktuellen Schlusskurs von 1,21 USD weicht dieser um -45,25 Prozent ab, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auch im Vergleich zum Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt der letzte Schlusskurs unter diesem Durchschnitt, was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating führt.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 für Heartbeam liegt aktuell bei 88,24 Punkten, was auf eine Überkauftheit hinweist und zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der RSI25 hingegen zeigt weder eine Überkauftheit noch eine Überverkauftheit und wird daher als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält Heartbeam daher ein "Schlecht"-Rating in diesem Abschnitt.

Die Diskussionen in den sozialen Medien weisen auf positive Einschätzungen und Stimmungen rund um Heartbeam hin. In den letzten Wochen überwogen die positiven Meinungen, was zu einer "Gut"-Einstufung des Unternehmens führt. Zusammengefasst wird die Aktie von Heartbeam bezüglich der Anlegerstimmung als angemessen bewertet und erhält daher ein "Gut"-Rating.