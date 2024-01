Kursbeben bei Hainan Haiqi Transportation!

Hainan Haiqi Transportation schüttet derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt im Bereich Straße und Schiene. Der Unterschied beträgt 2,33 Prozentpunkte (0 % gegenüber 2,33 %). Aufgrund dieser großen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Schlecht".

Die Stimmung hat sich für Hainan Haiqi Transportation in den vergangenen Wochen deutlich eingetrübt. Starke positive oder negative Ausschläge in der Internet-Kommunikation lassen sich mit einer Analyse präzise und frühzeitig erkennen. Die Diskussionsstärke misst die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien. In den letzten vier Wochen wurde eine erhöhte Aktivität gemessen, was auf ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer für diese Aktie hindeutet. Insgesamt wird die Aktie daher mit einer "Schlecht"-Bewertung versehen.

Die trendfolgenden Indikatoren deuten darauf hin, dass sich die Hainan Haiqi Transportation-Aktie in einem Abwärtstrend befindet. Sowohl der 50- als auch der 200-Tage-Durchschnitt liegen deutlich unter dem letzten Schlusskurs, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

In den vergangenen zwei Wochen wurde Hainan Haiqi Transportation von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders negativ bewertet. Auch wurden überwiegend negative Themen rund um den Wert angesprochen. Zusammenfassend ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung basierend auf der Anleger-Stimmung.

Die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt ergibt eine "Neutral"-Einstufung, obwohl auch einige gut- und schlecht-Signale herausgefiltert wurden.