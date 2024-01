Kursbeben bei Good Drinks Australia!

In den letzten Wochen gab es keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Good Drinks Australia in den sozialen Medien. Es gab weder eine übermäßig positive noch eine übermäßig negative Diskussion. Daher erhält die Aktie von der Redaktion eine "Neutral"-Bewertung. Die geringere Diskussionsfrequenz über Good Drinks Australia und die abnehmende Aufmerksamkeit führen zu einem "Schlecht"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI von Good Drinks Australia liegt bei 75 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie überkauft ist. Auch der 25-Tage-RSI zeigt mit einem Wert von 79,41 eine Überkauftheit an. Daher erhält die Aktie für beide RSI-Werte ein "Schlecht"-Rating.

Die Stimmung der Anleger kann ebenfalls die Aktienkurse beeinflussen. Die Analyse der sozialen Plattformen zeigt, dass die Kommentare neutral waren und die Nutzer in den letzten Tagen hauptsächlich neutrale Themen diskutiert haben. Daher wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Neutral" eingestuft.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs der Good Drinks Australia-Aktie von 0,44 AUD mit -12 Prozent Entfernung vom GD200 ein "Schlecht"-Signal liefert. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, liegt bei 0,47 AUD, was ebenfalls ein "Schlecht"-Signal bedeutet, da der Abstand -6,38 Prozent beträgt. Zusammenfassend wird der Kurs der Good Drinks Australia-Aktie als "Schlecht" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.