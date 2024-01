Kursbeben bei Globe TelecomADR!

In den letzten vier Wochen konnten keine signifikanten Veränderungen im Sentiment oder der Kommunikationsfrequenz von Globe Telecom in den sozialen Medien festgestellt werden. Daher wird die Aktie derzeit als "Neutral" bewertet. Auch in Bezug auf die Kommunikationsfrequenz gab es weder eine Zunahme noch eine Abnahme an Diskussionsbeiträgen. Insgesamt erhält Globe Telecom daher ein "Schlecht"-Rating auf dieser Stufe.

In technischer Hinsicht beträgt der aktuelle Kurs von Globe Telecom 27,87 USD, was eine Abweichung von -10,39 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, dem GD50, darstellt. Dies führt zu einer kurzfristigen Bewertung als "Schlecht". Über die vergangenen 200 Tage betrachtet, ergibt sich ebenfalls eine Einschätzung als "Schlecht", da die Distanz zum GD200 bei -22,84 Prozent liegt. Somit wird die Aktie aus charttechnischer Sicht insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Globe Telecom wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis betrachtet. Der RSI7 liegt aktuell bei 50 Punkten, was darauf hindeutet, dass Globe Telecom weder überkauft noch überverkauft ist. Somit erhält das Wertpapier eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen an, dass Globe Telecom überkauft ist, wodurch das Wertpapier mit "Schlecht" eingestuft wird. Insgesamt erhält das Globe Telecom-Wertpapier daher ein "Schlecht"-Rating in diesem Abschnitt.

Die Anleger-Stimmung bei Globe Telecom in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. In den vergangenen Tagen standen besonders positive Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu der Gesamtbewertung "Gut" für die Aktie führt. Daher ergibt sich insgesamt eine "Gut"-Bewertung in Bezug auf die Anleger-Stimmung.