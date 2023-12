Kursbeben bei Globant!

Die Aktie der Globant wurde in den letzten zwölf Monaten von Analysten insgesamt mit 6 positiven, 2 neutralen und 0 negativen Bewertungen bewertet, was zu einer langfristigen Einstufung von "Gut" führt. Allerdings ergibt sich aus jüngsten Berichten ein durchschnittliches Rating von "Neutral" (0 Gut, 1 Neutral, 0 Schlecht), mit einem mittleren Kursziel von 216 USD und einer erwarteten Kursentwicklung von -8,33 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Insgesamt lautet die Einschätzung der Analysten für die Aktie von Globant "Neutral".

In Bezug auf weiche Faktoren wie die Kommunikation im Netz hat die Aktie von Globant in den letzten Monaten eine erhöhte Diskussionsintensität gezeigt, was zu einer positiven Bewertung führt. Allerdings zeigte die Rate der Stimmungsänderung eine negative Veränderung, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Einstufung führt.

Verglichen mit der durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" liegt die Rendite von Globant um 38 Prozent darüber. Auch im Vergleich zur "Software"-Branche liegt die Aktie mit einer Rendite von 37,82 Prozent deutlich darüber, was zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie führt.

In Bezug auf Dividenden schüttet Globant derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt, was zu einer "Schlecht"-Einstufung der Dividendenpolitik führt.