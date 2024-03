Kursbeben bei Giyani Metals!

Der Aktienkurs von Giyani Metals hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -40 Prozent erzielt, was eine Unterperformance von -20,98 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Metalle und Bergbau"-Branche darstellt. Im "Materialien"-Sektor lag die durchschnittliche Rendite bei -19,02 Prozent, und Giyani Metals schnitt um 20,98 Prozent schlechter ab. Aufgrund dieser Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich wurde dem Unternehmen ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie zugewiesen.

Der Relative Strength Index (RSI) von Giyani Metals liegt bei 100, was auf eine überkaufte Situation hinweist und zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 55, was auf eine neutrale Situation hinweist. Insgesamt wird daher für diese Kategorie eine Einstufung als "Schlecht" vergeben.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes bei Giyani Metals festgestellt werden. Daher wurde dieses Kriterium mit "Neutral" bewertet. Auch die Stärke der Diskussion zeigte keine signifikanten Unterschiede, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führte. Zusammengefasst erhält Giyani Metals für diese Stufe daher ein "Neutral".

In der technischen Analyse ergibt sich eine Abweichung von -33,33 Prozent, wenn man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage mit dem aktuellen Kurs vergleicht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage zeigt mit einer Abweichung von -9,09 Prozent ein "Schlecht"-Rating auf kurzfristiger Basis. Insgesamt erhält das Unternehmen daher für die einfache Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.