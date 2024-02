Kursbeben bei Genomma Lab Internacional!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Überkaufte Titel könnten kurzfristig eher Kursrücksetzer sehen, während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Für die Analyse wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis herangezogen. Der RSI7 für Genomma Lab Internacional Sab De Cv liegt aktuell bei 99 Punkten, was bedeutet, dass das Wertpapier überkauft ist und eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Der RSI25 liegt bei 59,44, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist und somit als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält das Genomma Lab Internacional Sab De Cv-Wertpapier in diesem Abschnitt ein "Schlecht"-Rating.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Genomma Lab Internacional Sab De Cv-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 14,11 MXN liegt. Der letzte Schlusskurs von 13,15 MXN weicht um -6,8 Prozent ab, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen (13,91 MXN) liegt unter dem letzten Schlusskurs, was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating führt.

In den vergangenen zwei Wochen wurde Genomma Lab Internacional Sab De Cv von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als neutral bewertet. Die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene erlaubt daher die Einstufung "Neutral".

Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs beträgt bei Genomma Lab Internacional Sab De Cv aktuell 2, was eine positive Differenz von +0,57 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Arzneimittel" ergibt. Daher erhält das Unternehmen eine "Neutral"-Bewertung für seine Dividendenpolitik.