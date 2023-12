Kursbeben bei Genel Energy ADR!

Die Analyse von Sentiment und Buzz ergibt, dass es in den letzten Monaten keine signifikante Veränderung in der Stimmung der Anleger bezüglich der Genel Energy-Aktie gab. Daher wird dieser Punkt als "Neutral" bewertet. Die Intensität der Diskussionen zeigt, dass die Anleger in etwa gleichem Maße wie üblich über das Unternehmen gesprochen haben, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt.

In Bezug auf die Dividende weist Genel Energy eine Dividendenrendite von 13,65 % auf, was 1,75 Prozentpunkte höher ist als der Branchendurchschnitt von 11,9 %. Dies führt zu einer positiven Bewertung als "Gut".

Die technische Analyse zeigt, dass der Schlusskurs der Genel Energy-Aktie in den letzten 200 Handelstagen im Durchschnitt bei 98,09 GBP lag, während der letzte Schlusskurs bei 70,7 GBP liegt. Dies entspricht einer Abweichung von -27,92 % und wird daher negativ als "Schlecht" bewertet. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage zeigt eine Abweichung von -11,74 %, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

Im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Energiesektor hat die Genel Energy-Aktie im letzten Jahr eine Rendite von -40,79 % erzielt, was 19,6 % unter dem Branchendurchschnitt liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.