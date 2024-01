Kursbeben bei GameStop!

Gamestop hat in den vergangenen zwölf Monaten eine durchschnittliche Analystenbewertung von "Schlecht" erhalten, basierend auf einer Kursprognose von 6,2 USD und einem Abwärtspotenzial von -57,27 Prozent. Auch das KGV von 691,02 deutet darauf hin, dass die Aktie überbewertet ist. Das Sentiment und der Buzz im Internet haben sich ebenfalls verschlechtert, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Darüber hinaus weist der Aktienkurs im Vergleich zur Branche eine deutlich negative Performance auf, was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält Gamestop also eine "Schlecht"-Bewertung auf verschiedenen Ebenen.

