Kursbeben bei GKE!

Der Relative Strength Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Aktienkurses im Zeitverlauf zu betrachten. Für die Gke-Aktie liegt der RSI-Wert derzeit bei 50, was auf ein neutrales Signal hindeutet. Wenn der Zeitraum auf 25 Tage ausgedehnt wird (RSI25), ergibt sich ein Wert von 61, was ebenfalls als neutral interpretiert wird. Insgesamt wird die RSI-Einstufung daher als "Neutral" betrachtet.

Im Vergleich zur "Luftfracht und Logistik"-Branche hat die Gke-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Performance von -27,33 Prozent erzielt, was eine Underperformance von -13,38 Prozent im Branchenvergleich bedeutet. Auch im Vergleich zum "Industrie"-Sektor lag die Rendite mit -9,12 Prozent unter dem Durchschnitt, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.

Die Dividendenrendite der Gke-Aktie beträgt 2,86 Prozent, was 3,29 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Daher wird die Dividendenpolitik der Gke-Aktie von der Redaktion als "Schlecht" bewertet.

In fundamentalen Termini wird die Aktie von Gke mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 10,63 bewertet, was 71 Prozent niedriger ist als vergleichbare Unternehmen aus der "Luftfracht und Logistik"-Branche. Dies signalisiert eine Unterbewertung und führt zu einer Einstufung von "Gut" aus fundamentaler Sicht.