Kursbeben bei FuelCell Energy!

Die technische Analyse der Fuelcell Energy-Aktie ergibt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 1,68 USD liegt. Der Schlusskurs am letzten Handelstag betrug 1,24 USD, was einem Unterschied von -26,19 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht wird daher eine "Schlecht"-Bewertung vergeben. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 1,34 USD liegt mit einem Unterschied von -7,46 Prozent unter dem letzten Schlusskurs, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Somit erhält die Fuelcell Energy-Aktie insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI liegt bei 36 Punkten, was bedeutet, dass Fuelcell Energy momentan weder überkauft noch überverkauft ist, und daher als "Neutral" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI von 62,81 führt ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung. Somit wird die Aktie in Bezug auf den RSI insgesamt als "Neutral" bewertet.

Im Hinblick auf das Sentiment und den Buzz rund um die Aktie wurde eine Untersuchung der Stimmung unter Investoren und Nutzern im Internet durchgeführt. Die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität zeigte eine starke Aktivität, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist hingegen kaum Änderungen auf, weshalb das Sentiment insgesamt als "Neutral" bewertet wird. Somit erhält die Aktie in Bezug auf das langfristige Stimmungsbild die Note "Gut".

Die Grundlage des Anleger-Sentiments sind Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. Über Fuelcell Energy wurde in den letzten zwei Wochen überwiegend negativ diskutiert, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung führt. An vier Tagen war die Diskussion von positiven Themen geprägt, während an zehn Tagen die negative Kommunikation überwog. Auch in den vergangenen ein, zwei Tagen dominieren vor allem negative Themen. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Schlecht"-Einschätzung und insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.