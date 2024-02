Kursbeben bei Frisq Holding AB!

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Nosa Plugs als Neutral-Titel einzustufen ist. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Nosa Plugs-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 88,12, was eine "Schlecht"-Empfehlung nach sich zieht, sowie ein Wert für den RSI25 von 61,52, der für diesen Zeitraum eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Insgesamt ergibt sich somit eine "Schlecht"-Einstufung aufgrund des Relative Strength-Index.

Das Sentiment und der Buzz im Internet haben einen Einfluss auf die Aktienbewertung. Für Nosa Plugs wurde eine mittlere Diskussionsintensität gemessen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was zu dem Gesamtergebnis "Neutral" für das langfristige Stimmungsbild führt.

In Bezug auf die Dividende weist Nosa Plugs derzeit eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 2,82%. In der "Gesundheitstechnologie"-Branche liegt die Differenz zu vergleichbaren Werten bei -2%, was zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Nosa Plugs bei 0,81 SEK liegt, während die Aktie selbst einen Kurs von 0,692 SEK erreicht hat. Die Distanz zum GD200 beträgt somit -14,57%, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt derzeit bei 0,79 SEK, was zu einem Abstand von -12,41% führt und ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamtnote von "Schlecht" für die Aktie von Nosa Plugs.