Kursbeben bei Fortis Srs J Cum Red First Prf!

Fortis -Canada wird im Vergleich zum Durchschnitt der Stromversorger als unterbewertet angesehen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) beträgt 23,86, was einen Abstand von 16 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 28,56 darstellt. Auf dieser grundlegenden Basis wird die Aktie als "Gut" eingestuft.

Bei der Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt Fortis -Canada interessante Ausprägungen. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist jedoch eine negative Veränderung auf, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung.

Im vergangenen Jahr erzielte die Aktie eine Rendite von 3,94 Prozent, was 12,34 Prozent über dem durchschnittlichen Sektorergebnis liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Die Stimmung rund um Fortis -Canada wird auch von sozialen Plattformen beeinflusst. Die überwiegende Anzahl der Kommentare und Befunde war negativ. Zudem wurden in den letzten zwei Tagen hauptsächlich negative Themen aufgegriffen. Aufgrund dieser Betrachtung wird die Aktie hinsichtlich der Stimmung als "Schlecht" eingestuft.

