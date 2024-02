Kursbeben bei First Western!

Der Aktienkurs von First Western liegt im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Finanzsektor um 48,16 Prozent niedriger, was ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie zur Folge hat. Auch im Vergleich zur mittleren Rendite der "Handelsbanken"-Branche von -2,77 Prozent in den letzten 12 Monaten liegt First Western mit 45,38 Prozent deutlich darunter.

In Bezug auf die Dividende schneidet First Western mit 0 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Handelsbanken (138,54 %) schlecht ab, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Der Relative Strength-Index ergibt für die Aktie von First Western einen Wert von 74,72 für den RSI7 und 72,48 für den RSI25, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt und das Gesamtranking auf "Schlecht" setzt.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergibt, dass es keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab, weshalb dieser Punkt als "Neutral" bewertet wird. Auch die Intensität der Diskussionen aus dem letzten Monat deutet darauf hin, dass die Aktie von First Western ein "Neutral"-Rating erhält.