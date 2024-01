Kursbeben bei Farfetch!

Derzeitige Analyse zeigt, dass Farfetch in den letzten zwei Wochen besonders negativ in den sozialen Medien diskutiert wurde. An zwei Tagen dominierten überwiegend positive Themen, während an neun Tagen die negative Stimmung vorherrschte. Aktuell interessieren sich die Anleger jedoch vor allem für positive Themen, was zu einer "Neutral"-Einschätzung für die Aktie führt. Basierend auf dem Anleger-Stimmungsbarometer erhält Farfetch insgesamt eine "Neutral"-Bewertung.

Die technische Analyse zeigt, dass die Farfetch-Aktie sowohl im 50- als auch im 200-Tage-Durchschnitt einen negativen Trend aufweist. Der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage beträgt aktuell 3,57 USD, was deutlich unter dem letzten Schlusskurs von 0,0242 USD liegt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt von 1,35 USD liegt unter dem letzten Schlusskurs, was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält Farfetch daher auf Basis trendfolgender Indikatoren ein "Schlecht"-Rating.

Im Vergleich zur "Internet & Katalog Einzelhandel"-Branche verzeichnete Farfetch in den letzten 12 Monaten eine Underperformance von -73,34 Prozent. Auch im Vergleich zum "Zyklische Konsumgüter"-Sektor liegt die Rendite von Farfetch um 83,93 Prozent unter dem Durchschnitt, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.

Die Dividendenrendite von Farfetch liegt gegenüber dem Branchendurchschnitt bei 0 %, was 3,4 Prozentpunkte weniger als die üblichen 3,4 % ausmacht. Dies führt zu einer niedrigeren Ertragsrate und somit zur Einstufung als "Schlecht" in diesem Bereich.