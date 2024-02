Kursbeben bei Fanhua!

Das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von Fanhua beträgt derzeit 5,94, was 86 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Versicherung) von 41 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie derzeit unterbewertet ist. Aufgrund dessen erhält Fanhua in dieser Hinsicht eine "Gut"-Bewertung.

Bei der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt als Indikator betrachtet, um festzustellen, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der 200-Tage-Durchschnitt für die Fanhua-Aktie beträgt aktuell 6,99 USD, was deutlich unter dem letzten Schlusskurs von 5,4 USD liegt, was einer Abweichung von -22,75 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung. Auch der 50-Tage-Durchschnitt liegt mit 6,27 USD über dem letzten Schlusskurs, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Fanhua auf Basis dieser trendfolgenden Indikatoren ein "Schlecht"-Rating.

In Bezug auf die Dividende bietet die Aktie von Fanhua eine Dividendenrendite von 0 %, was 4,36 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies bedeutet einen niedrigeren Ertrag im Vergleich zur Branche und führt zu einer Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens als "Schlecht".

Der Relative Strength Index (RSI) von Fanhua liegt bei 83,78, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 67,34, was für 25 Tage zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich ein Gesamtbild, das zu einem "Schlecht"-Rating führt.