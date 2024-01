Kursbeben bei Experian PK!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Experian liegt derzeit bei 30, was bedeutet, dass die Börse 30,93 Euro für jeden Euro Gewinn von Experian zahlt. Dies ist 41 Prozent weniger als der Branchendurchschnitt von 52. Aufgrund dieses niedrigeren Wertes wird der Titel als unterbewertet eingestuft.

In Bezug auf die Dividende liegt Experian mit 1,64% im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 11,61% niedriger. Die Differenz beträgt 9,97 Prozentpunkte, weshalb die Ausschüttung als "Schlecht" eingestuft wird.

Die Anleger-Stimmung zu Experian war in den letzten zwei Wochen überwiegend negativ, was zu der Einstufung "Schlecht" führt. Allerdings wurden auch einige positive Signale identifiziert, was zu einer "Gut" Empfehlung führt. Insgesamt ergibt sich somit eine "Neutral"-Einstufung basierend auf der Anleger-Stimmung.

Das Stimmungsbild zu Experian hat sich in den letzten Wochen negativ verändert, was zu einer "Schlecht" Bewertung führt. Jedoch wurde auch eine höhere Aufmerksamkeit über das Unternehmen registriert, was zu einer "Gut"-Bewertung in diesem Bereich führt. Insgesamt ergibt sich somit eine "Schlecht" Bewertung für Experian in Bezug auf das Sentiment und Buzz.