Kursbeben bei Evotec ADR!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um zu bestimmen, ob ein Aktienkurs überkauft oder überverkauft ist. Der RSI wird auf 7- und 25-Tage-Basis für Evotec betrachtet. Der RSI7 liegt derzeit bei 62,41 Punkten, was darauf hindeutet, dass Evotec weder überkauft noch überverkauft ist. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI liegt bei 68,07 Punkten, was ebenfalls auf eine neutrale Bewertung hindeutet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz hat sich das Stimmungsbild für Evotec in den letzten Wochen positiv verändert. Die Marktteilnehmer in den sozialen Medien zeigen eine Tendenz zu besonders positiven Themen, was zu einer Bewertung dieses Kriteriums als "Gut" führt. Die Aufmerksamkeit über das Unternehmen hat jedoch abgenommen, was zu einer "Schlecht"-Bewertung in Bezug auf die Stärke der Diskussion führt.

Im Branchenvergleich des Aktienkurses hat Evotec im vergangenen Jahr eine Rendite von -24,8 Prozent erzielt, was 13,3 Prozent unter dem Durchschnitt des Sektors "Gesundheitspflege" liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Life Sciences Werkzeuge und Dienstleistungen" beträgt -11,63 Prozent und Evotec liegt aktuell 13,16 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.

In der technischen Analyse signalisiert der aktuelle Kurs der Evotec von 13,585 EUR einen Abstand von -29,61 Prozent vom GD200 (19,3 EUR), was als "Schlecht"-Signal interpretiert wird. Der GD50 liegt bei 16,99 EUR, was einem Abstand von -20,04 Prozent entspricht und somit ebenfalls ein "Schlecht"-Signal darstellt.

Zusammengefasst erhält die Evotec-Aktie aufgrund der verschiedenen Bewertungskriterien insgesamt eine "Neutral"-Bewertung.

