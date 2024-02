Kursbeben bei Etsy!

Die technische Analyse zeigt, dass der Kurs von Etsy mit 69,72 USD derzeit um -9,16 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt ist. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Schlecht". Über die vergangenen 200 Tage betrachtet, wird die Einstufung ebenfalls als "Schlecht" bewertet, da die Distanz zum GD200 bei -12,5 Prozent liegt. Somit wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume insgesamt als "Schlecht" eingestuft.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet zeigt sich, dass Stimmungen verstärkt oder sogar gedreht werden können. Abhängig von der Diskussionsintensität in den sozialen Medien und der Häufigkeit und Tiefe der Stimmungsänderungen ergeben sich neue Einschätzungen für Aktien. Bei Etsy wurde langfristig eine starke Aktivität in Bezug auf die Diskussionen gemessen, weshalb diesem Signal die Bewertung "Gut" zugeordnet wird. Die Rate der Stimmungsänderung weist auch nach unserer Messung eine positive Veränderung auf. Daher ergibt sich für das langfristige Stimmungsbild die Gesamtbewertung "Gut".

Die Dividendenrendite, also das Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs, liegt bei Etsy derzeit bei 0 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 3,42 Prozent für die "Internet & Katalog Einzelhandel"-Branche liegt. Daraus ergibt sich eine Differenz von -3,42 Prozent zur Etsy-Aktie. Aufgrund dieses Ergebnisses erhält die Aktie von der Redaktion eine "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen grundsätzlich überwiegend positiv gegenüber Etsy eingestellt waren. Es gab sechs positive und fünf negative Tage, während an drei Tagen keine eindeutige Richtung erkennbar war. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen sind jedoch hauptsächlich negativ, weshalb Etsy basierend auf der Stimmungsanalyse eine "Neutral"-Einschätzung erhält. Die Optimierungsprogramme haben in derselben Zeit mehrere bestätigte Handelssignale berechnet, wobei die Mehrzahl in die "Schlecht"-Richtung zeigte. Die Häufung der Verkaufssignale führt ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung für dieses Kriterium. Insgesamt erhält Etsy von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Neutral"-Rating.