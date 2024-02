Kursbeben bei Equinor ASA!

Die Stimmung der Anleger bezüglich der Equinor Asa-Aktie ist in den sozialen Medien in den letzten zwei Wochen überwiegend negativ. An fünf Tagen war die Diskussion von positiven Themen geprägt, während an sieben Tagen die negative Kommunikation überwog. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen dominierten vor allem negative Themen die Diskussion. Aufgrund dieser Stimmung erhält die Aktie heute eine "Schlecht"-Einschätzung. Automatische Analysen zeigen, dass in letzter Zeit vor allem "Schlecht" Signale im Vordergrund standen, was insgesamt zu einer "Schlecht"-Bewertung des Anleger-Stimmungsbarometers für Equinor Asa führt.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Equinor Asa-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 28,3 EUR. Der letzte Schlusskurs (23,395 EUR) weicht somit um -17,33 Prozent ab, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch im Vergleich zum Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (27,29 EUR) liegt der letzte Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt (-14,27 Prozent), was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält die Equinor Asa-Aktie damit aus technischer Sicht ein "Schlecht"-Rating.

Nach fundamentalen Kriterien gilt die Aktie von Equinor Asa als unterbewertet, basierend auf dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Das KGV liegt mit 6,77 insgesamt 74 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Segment "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch", der 26,04 beträgt. Daher erhält die Aktie aus fundamentaler Sicht die Einstufung "Gut".

In Bezug auf die Dividende liegt die Dividendenrendite von Equinor Asa bei 4,13 Prozent, was 24,06 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die Branche "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch" besitzt eine durchschnittliche Dividendenrendite von 28. Die Aktie wird daher aus heutiger Sicht im Vergleich eher als unrentables Investment eingestuft und erhält eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion.