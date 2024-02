Kursbeben bei Eagle!

Die Stimmung und das Interesse an der Aktie von Eagle -De haben sich in den letzten Wochen verschlechtert. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien ist gesunken, was auf ein nachlassendes Interesse der Marktteilnehmer hinweist. Insgesamt wird die Aktie daher mit einer "Schlecht"-Bewertung eingestuft.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs von 6,23 USD 20,04 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage liegt, was kurzfristig als positiv bewertet wird. Auf Basis der vergangenen 200 Tage wird die Aktie jedoch als "Schlecht" eingestuft, da die Distanz zum GD200 bei -54,49 Prozent liegt. Somit wird die Aktie aus charttechnischer Sicht insgesamt als "Neutral" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage zeigt einen Wert von 23 und deutet darauf hin, dass die Aktie überverkauft ist. Im Vergleich dazu liegt der RSI auf 25-Tage-Basis bei 31,73, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt erhält die Aktie daher ein "Gut"-Rating nach der RSI-Bewertung.

Beim Vergleich des Aktienkurses mit anderen Unternehmen aus dem Bereich "Gesundheitspflege" zeigt sich, dass die Rendite von Eagle -De in den letzten 12 Monaten um 86,04 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Biotechnologie"-Branche ist die Performance mit 76,4 Prozent deutlich schlechter. Somit erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.