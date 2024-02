Kursbeben bei ETS!

Die Ets-Aktie hat in Bezug auf das aktuelle Kursniveau eine Dividendenrendite von 60 Prozent, was 48,15 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Die Redaktion bewertet die Dividendenpolitik daher als "Gut". Die Dividendenrendite setzt die Dividende in Verbindung mit dem aktuellen Aktienkurs.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen neutral. Es gab weder positive noch negative Ausschläge in Bezug auf das Unternehmen Ets. Daher bewertet die Redaktion die Aktie mit "Neutral". Das Anleger-Sentiment wird insgesamt als "Neutral" eingeschätzt.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") hat die Ets-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 65,54 Prozent erzielt, was 74,21 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies" beträgt -7,16 Prozent, und Ets liegt aktuell 72,69 Prozent über diesem Wert. Aufgrund der Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

In Bezug auf die technische Analyse ist der aktuelle Kurs der Ets-Aktie von 0,2 HKD mit -58,33 Prozent Entfernung vom GD200 (0,48 HKD) als "Schlecht"-Signal zu bewerten. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, weist einen Kurs von 0,3 HKD auf, was zu einem weiteren "Schlecht"-Signal führt, da der Abstand -33,33 Prozent beträgt. Zusammenfassend wird der Kurs der Ets-Aktie als "Schlecht" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

