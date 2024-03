Kursbeben bei Dynatrace!

Die Dynatrace-Aktie wurde von Analysten bewertet, wobei 10 von 12 Bewertungen als "Gut" eingestuft wurden, während 2 als "Neutral" bewertet wurden. Es gab keine "Schlecht"-Bewertungen. Dies führt zu einem durchschnittlichen Rating von "Gut" für das Wertpapier. Im letzten Monat gab es 1 "Gut"- und keine "Neutral"- oder "Schlecht"-Empfehlungen, was die Aktie kurzfristig aus institutioneller Sicht als "Gut"-Titel kennzeichnet. Das durchschnittliche Kursziel beträgt 60 USD, was einem potenziellen Anstieg um 29,98 Prozent vom letzten Schlusskurs (46,16 USD) entspricht.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) zeigt die technische Analyse, dass der 7-Tage-RSI bei 62,09 Punkten liegt, was auf eine neutrale Einschätzung hinweist. Der 25-Tage-RSI hingegen deutet auf eine überkaufte Aktie hin, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Die Stimmung der Anleger in Bezug auf Dynatrace war überwiegend negativ, sowohl auf sozialen Plattformen als auch in den Kommentaren der letzten Tage. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht als "Schlecht" eingestuft.

Die technische Analyse ergab, dass der gleitende Durchschnittskurs der Dynatrace-Aktie bei 50,67 USD liegt, während der aktuelle Kurs bei 46,16 USD liegt. Dies führt zu einer negativen Bewertung in Bezug auf den GD200 und GD50 von -8,9 Prozent bzw. -11,64 Prozent, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.