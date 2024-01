Kursbeben bei Deutsche Wohnen!

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Wohnen":

Die Deutsche Wohnen-Aktie wird derzeit von trendfolgenden Indikatoren neutral bewertet. Der längerfristige 200-Tages-Durchschnitt liegt bei 21,22 EUR, während der letzte Schlusskurs bei 21,7 EUR liegt, was einer Abweichung von +2,26 Prozent entspricht. Auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt von 22,34 EUR zeigt eine Abweichung von -2,86 Prozent. Beide Durchschnittswerte führen zu einer "Neutral"-Bewertung auf Basis der trendfolgenden Indikatoren.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet zeigt sich bei Deutsche Wohnen eine starke Diskussionsintensität, was zu einer positiven Bewertung führt. Allerdings zeigte die Rate der Stimmungsänderung eine negative Veränderung, was zu einem insgesamt "Schlecht" Stimmungsbild führt.

Die technische Analyse des Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Deutsche Wohnen-Aktie derzeit mit einem Wert von 81,93 überkauft ist, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Bei einer Ausdehnung auf 25 Tage ergibt sich jedoch ein Wert von 52, der als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt führt dies zu einer "Schlecht"-Einstufung für die RSI.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen derzeit keine klare Richtung, obwohl überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen wurden. Dies führt zu einer neutralen Bewertung durch die Redaktion bezüglich der Anlegerstimmung.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Aktie von Deutsche Wohnen derzeit gemäß der Anlegerstimmung neutral bewertet wird.