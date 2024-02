Kursbeben bei Deutsche Telekom!

Das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) der Deutsche Telekom-Aktie liegt derzeit bei 18,98, was 48 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Diversifizierte Telekommunikationsdienste) von 36 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie unterbewertet ist und erhält daher eine "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe.

Im Hinblick auf die technische Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Deutsche Telekom-Aktie über die letzten 200 Handelstage bei 20,79 EUR liegt, während der letzte Schlusskurs bei 22,14 EUR liegt, was einem Unterschied von +6,49 Prozent entspricht. Auf Basis dieser Analyse erhält die Aktie daher eine "Gut"-Bewertung. Betrachtet man hingegen den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage, so beträgt dieser aktuell 22,43 EUR. In diesem Fall liegt der letzte Schlusskurs bei 22,14 EUR, was einem Unterschied von -1,29 Prozent entspricht. Aufgrund dieser kurzfristigeren Analyse erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt wird die Deutsche Telekom-Aktie auf Basis der einfachen Charttechnik mit einem "Gut"-Rating versehen.

In Bezug auf die Dividende weist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit eine Dividendenrendite von 3,46 Prozent auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 5,58 Prozent. Diese Differenz führt dazu, dass die Aktie in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Bewertung erhält.

Hinsichtlich des Sentiments und Buzz konnte in den letzten Wochen eine deutliche Verschlechterung des Stimmungsbildes bei Deutsche Telekom festgestellt werden. Negative Auffälligkeiten in den sozialen Medien führten zu einer "Schlecht"-Bewertung in diesem Kriterium. In Bezug auf die Anzahl der Beiträge wurde eine abnehmende Aufmerksamkeit über das Unternehmen registriert, wofür ebenfalls eine "Schlecht"-Bewertung vergeben wird. Insgesamt erhält die Deutsche Telekom in dieser Stufe daher ein "Schlecht"-Rating.

Insgesamt ergibt sich also ein gemischtes Bild für die Deutsche Telekom-Aktie, wobei sie in einigen Bereichen gut abschneidet, in anderen jedoch weniger positiv beurteilt wird. Die Entscheidung über eine Investition sollte daher sorgfältig unter Berücksichtigung aller Bewertungskriterien getroffen werden.

